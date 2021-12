Ex-Minister sagte via Video vor Gericht aus

Die nächste Runde in der manchmal fast wie ein Schaukampf wirkenden Auseinandersetzung zwischen dem Land Burgenland und Immobilieninvestor Michael Tojner ist geschlagen. Am Montag ging es am Landesgericht Eisenstadt darum, wer für die Verfahrenskosten aufkommen soll. Tojner hatte in der Causa um die Aberkennung der Gemeinnützigkeit der Wohnbaugesellschaften Pannonia, Riedenhof und Gesfö das Land auf Schadenersatz geklagt.