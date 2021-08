EU-Werbetour durchs Land soll für Europa begeistern

Europagemeinderäte

Adella Glocknitzer hat dieses Amt im Gemeinderat in Bildein inne. „Bildein hat seit dem EU-Beitritt Österreichs durch großzügige Förderungen viele Projekte verwirklicht“, sagt Glocknitzer. Für sie ist der Draht zum EU-Abgeordneten Sagartz wichtig, „da so unsere Anliegen in Brüssel Gehör finden“.

Heinz Gyaky ist Europa-Gemeinderat in Bad Tatzmannsdorf: „Für mich ist die Europäische Union eine Erfolgsstory, die seinesgleichen sucht. Diese Erfolgsgeschichte soll auch in die Köpfe der Menschen.“ Dieses Ziel hat sich auch Sagartz gesteckt und will durch seine Tour mehr „Menschen für europäische Themen gewinnen“.