Erst Schweine, jetzt Rinder: Burgenland geht wegen Vollspaltenböden zum VfGH

Nachdem das Burgenland – im zweiten Anlauf – Anfang des Jahres vor dem Verfassungsgerichtshof (VfGH) in Sachen Schweinehaltung recht bekommen hatte, wird das Höchstgericht am Ende des Jahres nun mit der Rinderfrage befasst.

Was den Schweinen zuteil wurde, soll auch den Rindern nicht vorenthalten werden: das Verbot der Haltung auf Vollspaltenböden .

Eine entsprechende Verfassungsbeschwerde wurde am Dienstag in der Sitzung der roten Landesregierung beschlossen, teilte LH Hans Peter Doskozil im Anschluss per Aussendung mit. Er ist nach seiner jüngsten Kehlkopfoperation zwar noch nicht öffentlich aufgetreten, hat aber schon die Regierungssitzung geleitet.

Im Jänner hatte der VfGH die bis 2040 dauernde Übergangsfrist für ein Verbot von Vollspaltenböden in der Schweinehaltung aufgehoben: Die Frist sei mit 17 Jahren zu lang und sachlich nicht gerechtfertigt.