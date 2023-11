Erntebilanz: Licht und Schatten für Burgenlands Landwirte

Trendkultur Soja

Rund die Hälfte der burgenländischen Ernte wird im Herbst vom Feld geholt. Das betrifft vor allem Körnermais, Sojabohnen, Sonnenblumen und Zuckerrüben, die von rund 55.000 Hektar Ackerland geerntet werden.

Vor allem die Sojabohne erfreut sich in der pannonischen Landwirtschaft stark wachsender Beliebtheit: In den vergangenen zehn Jahren hat sich die Sojaanbaufläche fast verdoppelt und liegt derzeit bei rund 26.000 Hektar. „Das liegt auch daran, dass die Landwirtschaftskammer dahingehend beraten hat, weil Soja besser mit Klimaveränderungen auskommt und auch die Nachfrage am Markt gegeben ist“, erläutert Berlakovich.