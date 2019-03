Erfolglose Grabung: Wie die Suche nach dem Massengrab weitergeht

Gedenken steht auch bei der RE.F.U.G.I.U.S.-Tagung im Mittelpunkt – ebenso wie bei der Präsentation des Buchs Der Fall Karl Horvath – ein Loipersdorfer „Zigeuner“ vor dem Linzer Volksgericht von Wolfgang Freitag ( Freitag, 15. März, 18 Uhr, Kultursaal Loipersdorf-Kitzladen). Die Tagung und das Rahmenprogramm finden eine Woche später statt, vom 22. bis 24. März. Am Freitag, 22. März wird ab 19 Uhr im Gemeindeamt Rechnitz der Film Es waren schwere Zeiten... von Walter Reiss und dem Historiker Michael Achenbach gezeigt; am Samstag folgt ab 13 Uhr die eigentliche Tagung mit dem Titel NS-Gefühlserbschaften. Kontinuitäten – Traditionen – Brüche mit anschließender Film-, Musik- und Leseperformance Hanna und Käthe von Peter Wagner. Das eigentliche Gedenken an die Ermordung jüdischer Zwangsarbeiter beim Kreuzstadl findet am Sonntag ab 14 Uhr im Beisein der Botschafterin des Staates Israel in Österreich statt.