"Enorme Regenmengen", aber das Nova Rock startet wie geplant

Auf den Pannonia Fields in Nickelsdorf hatte es Dienstagabend und während der Nachtstunden stark geregnet. Das setzte den Caravan-Flächen stark zu, so der Veranstalter. Zugleich wies man darauf hin, dass die Vorbereitungsarbeiten am Kerngelände „auf Hochtouren“ laufen. Das Programm auf der Blue Stage soll pünktlich mit der US-Rockband Vended starten, auf der Red Stage peilte man 15 Uhr an.

Unwetter von Dienstag auf Mittwoch

Am Mittwoch in den frühen Morgenstunden entlud sich etwa eine Gewitterzelle bei Illmitz, mehrere Keller und Straßen standen unter Wasser. Auch in Weiden am See wurde die Feuerwehr zu zahlreichen Einsätzen alarmiert. Mehrere Wehren aus der Umgebung waren im Einsatz.