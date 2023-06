Regen als Segen für den Neusiedler See: Nasses Wochenende im Osten

Der Osten Österreichs liegt derzeit unter dem Einfluss sehr feuchter Luftmassen, die aufgrund der nur geringen Druckgegensätze in Mitteleuropa nicht vom Fleck kommen. Ein schwach ausgeprägtes Tief sorgt dabei täglich für Schauer und Gewitter, die lokal zu ergiebigen Regenmengen führen.

Keine Änderung der Wetterlage

„Mit einer Tagessumme von 111 Litern pro Quadratmeter ist in Bruckneudorf in 24 Stunden doppelt so viel Regen gefallen, wie sonst in einem durchschnittlichen Juni“, analysiert Manfred Spatzierer, Chefmeteorologe der Österreichischen Unwetterzentrale.