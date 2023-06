Starker Regen hält Feuerwehren im Burgenland in Atem

Heftige Regenfälle in kurzer Zeit haben im Süd- sowie später im Nordburgenland am Montagabend zu zahlreichen Unwettereinsätzen geführt. 160 Einsätze in 30 Gemeinden wurden bis etwa 21 Uhr gezählt, teilte die Landessicherheitszentrale mit.

Hauptsächlich galt es, überflutete Keller auszupumpen. Zwar war auch der Bezirk Neusiedl am See von Unwettern betroffen, nicht notwendig war aber ein Einsatz am Nova Rock Festivalgelände in Nickelsdorf.