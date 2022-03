Endlich wieder Nova Rock - mit Haubenkoch und Seelsorger

Insgesamt will das Festival so „green“, also umweltfreundlich, wie möglich werden. Laut Tatar wurde in den vergangenen beiden Jahren viel in diese Richtung unternommen. Dass das Konzept angenommen wird, zeige sich am großen Interesse am „Greencamping“. Deshalb wurde ein zweiter Zeltplatz dafür eingerichtet, womit weitere 3.000 dieser Tickets zur Verfügung stehen. Neu ist auch die Kooperation mit Haubenkoch Max Stiegl (Gut Purbach), der am Gelände für hochwertige Verpflegung sorgen soll. Und noch in einem weiteren, für ein Festival ungewöhnlichen Bereich gibt es einen Neuzugang: Ein Seelsorger soll sich laut Tatar um „die Zwischentöne des Lebens“ und um jene kümmern, die Unterstützung brauchen.