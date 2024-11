Elektronikkonzern Melecs baut in Siegendorf Mitarbeiter ab

Die jüngsten Nachrichten aus dem Konzern, der Allradsteuerungen für Luxusautos ebenso herstellt wie Sensoren für Waschmitteldosierung, sind weniger erfreulich. Es sei "richtig, dass in Siegendorf eine Personalanpassung im Gange ist, um den Standort nachhaltig abzusichern und die Wettbewerbsfähigkeit zu verbessern", bestätigt Unternehmenssprecher Alexander Pressl auf KURIER-Anfrage den Abbau von Mitarbeitern.

Wie stark der Einschnitt am Ende sein wird, kann man bei Melecs deshalb noch nicht sagen. Aber die dem KURIER aus Wirtschaftskreisen genannte Zahl von mehr als 100 sei "deutlich überzogen".

Und man verweist darauf, dass der Personalstand auch nach dem Mitarbeiter-Abbau hoch bleibt. In Siegendorf werde danach wieder in etwa das Niveau von vor zwei Jahren erreicht. 2021 bis 2023 sei nämlich "nachfragebedingt viel Personal aufgebaut" worden - das nun wieder abgebaut wird. Rund 500 Beschäftigte werde es in Österreich nach der "Anpassung" geben.

Lohnkosten als Treiber

Warum muss Melecs gegensteuern, wo man sich doch erst vor gut einem Jahr frisches Kapital österreichischer Investoren geholt hat, um die Marktanteile in den drei Produktionsbereichen: Haushaltsgeräte, Automotive Systeme und Industrieelektronik zu erhöhen?