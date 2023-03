Eisenstädter Haydn-Konservatorium wird Privathochschule

Das Joseph Haydn Konservatorium in Eisenstadt wird eine private Hochschule. Die Akkreditierung ist geschafft, im kommenden Oktober beginnt der Lehr- und Forschungsbetrieb, kündigte Landeshauptmann Hans Peter Doskozil (SPÖ) am Freitag im Zuge eines Konzerts der Band von Popstar Robbie Williams im Konservatorium an.

Damit können die Studierenden nun mit Bachelor und Master abschließen. In den nächsten Monaten wird um fünf Millionen Euro ein Zubau realisiert.