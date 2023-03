Ein Hauch von Robbie Williams im Haydnkons

Am 16. und 17. März werden wohl auch einige Burgenländerinnen und Burgenländer in die Bundeshauptstadt pilgern. Denn da tritt Robbie Williams in der ausverkauften Wiener Stadthalle auf.

Das ist nicht weiter ungewöhnlich. Ungewöhnlich ist, dass seine Band am Freitag, 17. März im Joseph-Haydn-Konservatorium in Eisenstadt von 10 bis 14 Uhr einen Workshop für Studentinnen und Studenten sowie einige Gäste abhält.