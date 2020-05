Eisenstadt: Tests in Unterkünften bringen neuen Fall zutage

Corona-Alarm in Eisenstadt. In der Asylwerberunterkunft "Haus Franziskus" der Caritas in der Ruster Straße wurde eine Person positiv auf Covid-19 getestet, wie der ORF Burgenland am Mittwoch berichtete.

Gruppenvorständin Sonja Windisch bestätigt den Fall. "Der Mann wurde isoliert und bereits in eine andere Unterkunft gebracht", sagt sie. Aufmerksam auf den Fall sei man im Zuge von Screening-Testungen geworden. Dabei wurden Personen, die in größeren Gruppen zusammenleben, also Menschen in Altersheimen oder Asylwerberunterkünften, auf das Coronavirus getestet.

Ansteckung "vermutlich" nicht im Burgenland

Derzeit ist noch fraglich, wo sich der Mann mit Covid-19 angesteckt hat. "Aber vermutlich nicht im Burgenland", sagt Windisch. Begründet dadurch, dass zumindest bisher kein zweiter Fall in der Asylwerberunterkunft aufgetaucht ist. "Niemand ist krank, keiner hat Symptome", sagt Windisch. Zur Sicherheit wird dennoch eine zweite Testreihe durchgeführt. Die Ergebnisse sollen in den kommenden Tagen vorliegen.