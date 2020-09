Eisenstadt: Herr Pfarrer macht Theater

Der Herr Pfarrer macht ein Theater – wieder einmal. Militärdekan Alexander M. Wessely tauscht die grüne Uniform gegen jene des Oberkellners.

„Sperrstund is...“ – so lautet lautet der Titel des Stückes von und mit Wessely, das er, in Begleitung von Serge Claus am Klavier, am Samstag (5.September, 18 Uhr), im Pulverturm zum Besten geben wird. Initiiert wird das „Theater im Turm“ vom Seniorenbeirat der Stadtgemeinde mit Obmann Hans Skarits an der Spitze.

Schon als Kind habe er Interesse am Schauspielen gezeigt, sagt Alexander M. Wessely. Zuerst war es das Puppenspiel, das ihm Freude bereitete. Um seine Leidenschaft zu perfektionieren, entschloss sich der heute 47-Jährige zum Besuch der Schauspielschule Krauss in Wien, die er 1998 mit einem staatlich anerkannten Abschluss absolvierte.