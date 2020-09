Blaufränkischland: Genuss auf Hauben-Niveau

Spitzenkoch Andreas Fuchs, der bis Ende des Vorjahres u. a. im „Yohm“ in Wien, eines der bekanntesten asiatischen Lokale Österreichs, in der Küche das Sagen hatte, kehrt nun in seine Heimat zurück. Er will bodenständige Gerichte aus der Region mit „einem Hauch Asien“ verbindet. Als Ingredienzien kämen vor allem regionale Produkte infrage, gibt Fuchs einen ersten Vorgeschmack. Geboten werden Degustationsmenüs ebenso wie Mittagsmenüs. An der Bar werden bis 23 Uhr Weine und Cocktails offeriert.

Die Geschäftsführung von Hotel und Restaurant übernimmt Thomas Artner, ehemaliger Manager im Hotel Burgenland in Eisenstadt.