Eisenstadt: Haftstrafe nach Coups mit Sprengkraft

Es ist nicht das erste Mal, dass der 40-jährige Bauarbeiter auf einer Anklagebank Platz nehmen muss. Der Rumäne hat bereits zwei einschlägige Vorstrafen ausgefasst, seit Oktober des Vorjahrs sitzt er wegen der jüngsten Vorfälle in Untersuchungshaft. Am Dienstag musste sich der Mann am Landesgericht Eisenstadt verantworten. Der Staatsanwalt wirft ihm gewerbsmäßig schweren Diebstahl durch Einbruch vor. Der Angeklagte soll an zwei Bankomatsprengungen beteiligt gewesen ein.

Vor fast genau drei Jahren, im Februar 2019, wollte die rumänische Bande einen Geldautomaten in Pama (Bezirk Neusiedl am See) knacken. 97.000 Euro hatten sich in dem Bankomat befunden. Um an die Beute zu kommen, deponierten die Kriminellen den Sprengstoff, den der Angeklagte ihnen zuvor besorgt haben soll, im Geldausgabeschlitz. Doch das Trio wurde durch ein vorbeifahrendes Auto gestört, der Coup scheiterte.

Er selbst sei aber gar nicht vor Ort gewesen, beteuert der Beschuldigte. „Ich war zum Tatzeitpunkt in Ungarn.“ Für seinen „Aufwand“ hätte er jedenfalls etwas von der Beute bekommen sollen, schildert er vor dem Schöffensenat.