Im Gymnasium Wolfgarten rumort es wieder

Jetzt, nach drei Jahrzehnten an der Schule, will die Diözese den mittlerweile 60-jährigen Pädagogen nicht mehr unterrichten lassen: Herglotz sei „mit Sommersemesterbeginn, 21. 2. 2022, nicht mehr Teil des Lehrkörpers der katholischen Privatschule“, heißt es in einer Stellungnahme des Schulerhalters gegenüber dem KURIER. Seit geraumer Zeit sei es „zu Verstößen gegen das Dienst- und Datenschutzrecht sowie zu schulschädigendem Verhalten“ gekommen, Ermahnungen und dienstrechtliche Weisungen hätten demnach nicht gefruchtet.

Herglotz wurde quasi an die Bildungsdirektion zurückgegeben – bezahlt werden die Lehrer ja vom Bund – und umgehend der Fußball-HAK in Mattersburg dienstzugeteilt. Was er dort macht, weiß er noch nicht, denn mitten im Schuljahr sind für gewöhnlich alle Stunden vergeben.