Eisenstadt als Spitzenreiter bei Immobilienpreisen

Zudem ist die öffentliche Anbindung in die Bundeshauptstadt eine gute, durch das Outlet-Center in Parndorf finde man auch viele Arbeitsplätze in der Region, betont der Bürgermeister. Die Zahl der Hauptwohnsitzer ist in Breitenbrunn mit 1.900 relativ stabil, stark gestiegen ist hingegen die Zahl der Zweitwohnsitzer, die aktuell bei 800 liegt.

Dass der Speckgürtel um Wien wachsen werde, haben Immobilien-Experten schon vor Jahren prognostiziert – diese Entwicklung werde auch weitergehen und sich in Richtung Süden fortsetzen, etwa in die Bezirke Mattersburg und Oberpullendorf. Derzeit liegt der Fokus aber noch auf dem Nordburgenland: In Neusiedl am See stiegen die Quadratmeterpreise um 26,3 Prozent, in der Landeshauptstadt Eisenstadt um 21,1 Prozent.