Einsamer See: Tote Hose am „Meer der Wiener“

So groß die Wellen rund um die neue Verordnung für burgenländische Gewässer und damit auch den Neusiedler See waren, so klein sind die realen Auswirkungen bei einem Lokalaugenschein im Seebad Weiden am See. Gezählte 6 Personen sind Samstagmittag bei recht prachtvollem Wetter vor Ort: Ein jüngeres Pärchen mit und ein älteres ohne Kind, dazwischen dreht ein Gemeindearbeiter mit Rasenmähertraktor seine Runden. Üblicherweise ist die Wiese des Seebades bei solchen Temperaturen um diese Jahreszeit ebenso gut gefüllt wie die Terrasse des Lokals „Das Fritz“ direkt am Seeufer.