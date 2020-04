Neusiedler See-Verordnung laut Verfassungsrechtler unzulässig

Seit Mittwoch ist Landeshauptmann Hans Peter Doskozil nach seiner Mitte März erfolgten Stimmband-Operation offiziell wieder im Amt. Tags darauf, am Donnerstag, erließ er eine Verordnung, die Aufsehen erregte: Im Burgenland wird der Zutritt zu Seebädern am Neusiedler See beschränkt.

Demnach dürfen nur Personen, die ihren Wohnsitz im Umkreis von 15 Kilometern haben oder Besitzer von Seehütten, zum "Meer der Wiener", wie der Neusiedler See im Volksmund gern genannt wird. Diese Zutrittsbeschränkungen dürften jedoch unzulässig sein, meint Verfassungsjurist Heinz Mayer.

"Unsachlich"

Es handle sich dabei um eine Einschränkung der Bewegungsfreiheit. Diese sei im Sinne des Gesundheitsschutzes zwar möglich, die Beschränkung nach dem Wohnsitz sei aber "unsachlich" und habe "mit Gesundheitsschutz nichts zu tun", sagte er am Freitag gegenüber der APA.