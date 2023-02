Ein Kieberer aus Passion gibt die Dienstwaffe ab

Begonnen hatte alles nach der AHS-Matura, am 1. Oktober 1976 mit der Grundausbildung in Wien. Etliche Jahre war Janitsch in der „Hochburg des Polizeigeschäftes“, in Wien Favoriten, im Einsatz. Ein Spezifikum waren dort die täglichen „Aktenlieferungen“ mit dem Billa-Einkaufswagerl.

Als Joe Cocker eine Nacht im Gefägnis verbringen musste

Fünf Jahre lang war Janitsch als uniformierter Beamter im Einsatz, bis er zur Kriminalpolizei in der Wiener Roßauer Kaserne wechselte. Es sind etliche Einsätze, die im Gedächtnis geblieben sind.