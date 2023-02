Angebot für krebskranke Frauen: Ein Vormittag zum Wohlfühlen

Feel again

In den „feel again“ Make-up Kursen bietet Catharina Flieger ein kostenfreies Coaching an. Dabei erklärt sie, wie man äußerliche Folgeerscheinungen nach einer Chemotherapie kaschieren kann. Birgit Machtinger fertigt von den Damen hochwertige Porträt- sowie Ganzkörperfotos an

Krebserkrankung

42.000 Österreicherinnen und Österreicher erhalten jährlich die Diagnose Krebs. 20.000 davon versterben. Im Burgenland sind 1.373 Menschen an Krebs erkrankt