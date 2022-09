Einmal die Sorgen vergessen: Duo bringt Farbe ins Leben

Drei Jahren ist es her, dass Sandra Lorenzer die Diagnose Brustkrebs erhalten hatte. Das Leben änderte sich für die dreifache Mutter von einem Tag auf den anderen. Ein Lichtblick in der schweren Zeit war der Wohlfühlvormittag von „feel again“, an dem sie teilgenommen hat. Die Make-up Artistin Catharina Flieger und die Berufsfotografin Birgit Machtinger lassen da Frauen, die die Diagnose Krebs erhalten haben, für ein paar Stunden ihre Sorgen vergessen.

„Ich habe es sehr genossen. Es ist etwas, dass das Selbstvertrauen stärkt und dabei ist auch der Austausch mit anderen Betroffenen möglich“, sagt Lorenzer.