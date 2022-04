Ein beliebter Osterbrauch ist neu entflammt

Keine privaten Osterfeuer

Private Osterfeuer sind nicht erlaubt, das Verbrennen von Holz in einer Feuerschale etwa ist aber möglich.

20 bis 30 Feuerwehren, so rechnet man beim Landesfeuerwehrverband, werden zur Brandwache bei den Osterfeuern im Land im Einsatz sein. „Das heißt aber nicht, dass es nicht mehr Osterfeuer gibt“, sagt Martin Mittnecker, Leiter der Brandverhütungsstelle. Er warnt vor leichtsinnigem Abbrennen. Auch wenn es am Karfreitag geregnet habe, so sei der Boden dennoch trocken.

Zudem sei die fachgerechte Entsorgung der Asche zu empfehlen. Das ein oder andere Mal sei es schon vorgekommen, dass Thujenhecken nach dem Spektakel in Flammen stehen, so Mittnecker. Eine große Gefährdung aus brandschutztechnischer Sicht habe es in den Vorjahren im Burgenland aber nicht gegeben.