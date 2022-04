Österreicher wollen zu Ostern 50 Euro für Geschenke ausgeben

Rund drei Viertel der Österreicherinnen und Österreicher (76 Prozent) planen, heuer Ostergeschenke zu kaufen. Im Schnitt wollen sie dafür 50 Euro ausgeben. Zu diesem Ergebnis kommt eine Online-Befragung der KMU Forschung Austria im Auftrag der Bundessparte Handel in der Wirtschaftskammer Österreich (WKÖ). Am häufigsten wird dabei nach Süßigkeiten (72 Prozent), Eier (48 Prozent) und Spielsachen (31 Prozent) gegriffen.

Außerdem finden sich noch Bargeld und Blumen bzw. Pflanzen unter den Top fünf der beliebtesten Ostergeschenke. "Ostern stellt damit einen wichtigen Lichtblick für den heimischen Handel dar - und den können wir nach der gedrückten Stimmung durch den Ukraine-Krieg und zwei Jahren Pandemie auch dringend brauchen", sagt Rainer Trefelik, Obmann der Bundessparte Handel, in einer WKÖ-Aussendung am Mittwoch.

Zwei Drittel wollen gleich viel ausgeben wie im Vorjahr

Der Großteil der Befragten (69 Prozent) will in etwa gleich viel ausgeben wie im Vorjahr, 18 Prozent haben vor, ihr Budget für Ostergeschenke zu erhöhen, 13 Prozent wollen weniger ausgeben als im Vorjahr. Favorisiert wird laut Aussendung das Geschenke-Kaufen an Ort und Stelle: Fast neun von zehn Österreichern (89 Prozent) wollen im stationären Handel einkaufen. "Nach der langen Zeit der Pandemie sehnt man sich offenbar schon nach dem Shopping-Erlebnis", interpretierte Trefelik dieses Ergebnis.

Ähnliches zeige sich auch beim Feiern mit Familie und Freunden, hieß es: Vor dem Hintergrund der gelockerten Corona-Verordnung hätten drei von vier Österreicherinnen und Österreicher vor, Ostern heuer zu feiern - am liebsten mit einer Osterjause oder einem gemeinsamen Osteressen.

Das hat auch die Erhebung in Wien gezeigt: "Die meisten Wienerinnen und Wiener werden Ostern wieder wie früher feiern. Die Lust auf das Fest ist wirklich groß, das spüren wir jetzt schon im Handel. Am meisten freuen sie sich auf eine Osterjause, ein Osteressen im Familienkreis und die Ostereiersuche. Alles Dinge, wo man sich in den letzten beiden Jahren persönlich eingeschränkt hat", sagte Margarete Gumprecht, Handelsobfrau in der Wirtschaftskammer Wien (WKW) anlässlich der aktuellen Erhebung der KMU Forschung Austria auch für die WKW.

Ganz im Österreich-Schnitt liegt auch das Kaufverhalten der Städterinnen und Städter. In Wien wollen 75 Prozent der Befragten Präsente erwerben. Sie haben demnach 50 Euro dafür budgetiert.