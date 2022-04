Shopping-Center-Chef: "Fall der Maskenpflicht zu Ostern realistisch"

Nach der Pandemie kommen die Inflationssorgen, die die Konsumstimmung in den Keller schicken, so eine aktuelle Analyse der Handelsexperten der Johannes-Kepler-Universität Linz. Keine guten Voraussetzungen für Einkaufszentren, doch Christoph Andexlinger, Chef der 30 Spar-European-Shopping-Center will sich davon nicht die Laune verderben lassen. „Letzten Samstag war in unseren Häusern genau das Gegenteil der Fall. Wir hatten starke Frequenzen und Umsätze.“

Freilich auch, weil am Monatsersten noch genug Geld am Konto ist, die Inzidenzen gerade etwas sinken und Ostern vor der Tür steht. In den Wochen davor sahen die Frequenzen in seinen Häuser noch anders aus. „Auch, weil viele in Quarantäne waren, ob Mitarbeiter oder Kunden.“ Wie sich die Inflation mittelfristig aufs Kaufverhalten auswirken wird, ist aus Andexlingers Sicht reines Kaffeesudlesen. „Man könnte genauso gut sagen, ich kaufe jetzt ein, weil später wird sicher nichts billiger zu bekommen sein.“

Erste Shoppingcenter auf Vorkrisenniveau

Im Vorjahr liefen die Geschäfte in den SES-Standorten (unter anderem Murpark, Q19, Gerngross, Atrio Villach, Europark in Salzburg) jedenfalls wieder besser. Die Umsätze legten in Österreich im Vergleich zum Vorjahr um 6,5 Prozent auf 1,73 Milliarden Euro zu. „Damit sind wir noch nicht auf dem Vorkrisenniveau, aber das ist bei 50 Lockdown-Tagen im Jahr 2021, in manchen Regionen waren sogar noch mehr, auch unmöglich.“ Über alle Häuser hinweg liegt das Umsatzminus noch bei 10 bis 15 Prozent, wenn auch von Haus zu Haus unterschiedlich. „Standorte wie das Q19 in Wien sind schon wieder über dem Vorkrisenniveau.“ Auch weil diese Häuser vor allem Nahversorger beherbergen, also etwa Drogerie- und Supermärkte.