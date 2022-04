Oster-Urlaube mit dem Auto werden am Wochenende für Staus sorgen

Für die Schülerinnen und Schüler in Österreich sowie jene in elf deutschen Bundesländern beginnen am Wochenende die Osterferien. Weil viele Menschen mit dem Auto verreisen werden, ist mit Staus zu rechnen. Der ARBÖ rechnet damit, dass es am Freitag vor allem auf den Wiener Stadtausfahrten zu langen Verzögerungen kommen wird. Aber auch auf der Südautobahn (A2) und Westautobahn (A1) im Großraum der Bundeshauptstadt müssen vom Nachmittag bis in den frühen Abend Staus eingeplant werden, hieß es in einer Aussendung.

Stillstand im Westen erwartet

Am Samstag und am Sonntag könnte es dann zuvor allem auf den Transitrouten im Westen zu massiven Verzögerungen kommen. Zu den wahrscheinlichsten Staustrecken zählen laut ARBÖ-Verkehrsexperten unter anderem die Arlbergschnellstraße (S16) zwischen Bludenz und Dalaas, die Brennerautobahn vor der Mautstelle Schönberg, die Fernpassstrasse (B179) im gesamten Verlauf mit Blockabfertigung vor dem Grenztunnel Vils/Füssen und dem Lermoosertunnel oder auch die Inntalautobahn (A12), vor den Baustellenbereichen und dem Grenzübergang Kufstein/Kiefersfelden.

Viel Geduld wird laut ARBÖ auch vor den Grenzen Nickelsdorf auf der Ostautobahn (A4), Suben auf der Innkreisautobahn (A8), Spielfeld auf der Pyhrnautobahn (A9), Karawankentunnel auf der Karawankenautobahn (A11) und Walserberg auf der Westautobahn (A1) gefragt sein.