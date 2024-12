Dürre, Hochwasser, Entsorgung: Die Wasserprojekte des Jahres 2025

Für 45 Projekte zur Trinkwasserversorgung und Abwasserentsorgung stellt der Bund vier Millionen Euro bereit, was Investitionen von 26,8 Millionen Euro auslöst. "Insbesondere Projekte der Trinkwasserversorgung sind von hoher Priorität", so Totschnig.

Zwei Kubikmeter Donauwasser pro Sekunde

In diese Richtung zielt auch das Projekt der Wasserzuleitung aus der Donau in den Seewinkel und den Neusiedler See. Nach der im September unterzeichneten Grundsatzvereinbarung zwischen Bund, Niederösterreich und dem Burgenland wird derzeit an der Umsetzbarkeit gearbeitet. Etwa an Studien zur Machbarkeit der Rohrleitung und zur Verträglichkeit des Donauwassers für die Flora und Fauna des Neusiedler Sees. Am Ende sollen so etwa zwei Kubikmeter Donauwasser pro Sekunde über ein künstlich geschaffenes Delta in die Region fließen.