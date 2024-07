Doskozil verspricht Gemeinden mehr Geld und hat Sorgen mit einer roten Kommune

Die Bedarfszuweisungen des Landes an die Gemeinden in der Höhe von 45 Millionen Euro werden heuer "um mindestens 25 Millionen Euro aus reinen Landesmitteln aufgestockt ", kündigte LH Hans Peter Doskozil (SPÖ) Dienstagnachmittag eine "noch nie dagewesene Entlastung der Gemeinden" an.

Nicht erst in der Zukunft, sondern schon jetzt hat Winden am See im Bezirk Neusiedl am See ein veritables Finanzproblem. SPÖ-Langzeitbürgermeister und Landtagsabgeordneter Erwin Preiner will am Mittwoch dazu Stellung nehmen und die Konsolidierungsmaßnahmen präsentieren.

Wie stark die Gemeinde in der Kreide steht, wollte er davor nicht sagen.