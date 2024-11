Doskozil könnte sich bei Budgetrede vertreten lassen

Seit gut einem Jahr ist Robert Hergovich Erster Landtagspräsident. Gegen Ende der 22. Gesetzgebungsperiode und acht Wochen vor der Landtagswahl hat der 48-jährige Sozialdemokrat eine diffizile Aufgabe zu lösen:

Die Terminsuche für die Budgetrede von Landeshauptmann Hans Peter Doskozil (SPÖ), der wegen seiner Kehlkopfoperation am 1. November in Leipzig beim ursprünglichen Termin am 14. November passen musste.