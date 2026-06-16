Doskozil nach Kehlkopf-OP: "Kaum jemand kann sich das vorstellen"

Burgenlands Landeshauptmann Hans Peter Doskozil hat einen weiteren Schritt auf seinem Genesungsweg vermeldet. Nach seiner Kehlkopf-Operation im April sei der Wundheilungsprozess weitgehend abgeschlossen, erklärte Doskozil in einem Facebook-Beitrag. Sein behandelnder Arzt habe ihm das vor Kurzem bestätigt.
Damit könne nun die nächste Phase beginnen: der gezielte Aufbau und das Training seiner neuen Stimme mit logopädischer Begleitung. Erste Worte habe er bereits wenige Wochen nach der Operation gesprochen. „Kaum jemand wird sich vorstellen können, was für ein befreiendes Gefühl das für mich war“, schrieb Doskozil.
Nun heiße es „üben, üben, üben“. Doskozil verglich den Prozess mit dem Erlernen eines Instruments. Er spüre jeden Tag Fortschritte, betrete aber auch Neuland. Bis seine Stimme wieder für öffentliche Auftritte geeignet sei, brauche es noch Geduld.
Erste interne Termine
In den vergangenen Wochen sei die Arbeit für das Burgenland nach Angaben Doskozils auf elektronischem Weg weitergelaufen. Mit seinem Büro, dem Führungsstab im Landhaus und dem Regierungsteam sei er laufend in Austausch gewesen. Entscheidungen seien vorbereitet, abgestimmt und getroffen worden. In dieser Phase seien „deutlich über hundert Regierungsbeschlüsse“ gefasst worden.
Nun nahm Doskozil in seinem Büro im Eisenstädter Landhaus wieder erste interne Termine wahr. Er sprach von einem „besonderen Moment“ und vom Auftakt zu einer schrittweisen Rückkehr in den gewohnten Arbeitsalltag.
Im Mittelpunkt stehe für ihn dabei der direkte Kontakt und die persönliche Auseinandersetzung mit aktuellen Themen. Dankbar zeigte sich Doskozil für die vielen Glück- und Genesungswünsche, die ihn weiterhin täglich erreichen würden. Auf dem veröffentlichten Foto ist Doskozil mit einem roten Trikot mit der Aufschrift „Welcome back“ und „Dosko“ zu sehen.
Kommentare