Doskozil nach Kehlkopf-OP: "Kaum jemand kann sich das vorstellen"

Burgenlands Landeshauptmann Hans Peter Doskozil hat einen weiteren Schritt auf seinem Genesungsweg vermeldet. Nach seiner Kehlkopf-Operation im April sei der Wundheilungsprozess weitgehend abgeschlossen, erklärte Doskozil in einem Facebook-Beitrag. Sein behandelnder Arzt habe ihm das vor Kurzem bestätigt.

Damit könne nun die nächste Phase beginnen: der gezielte Aufbau und das Training seiner neuen Stimme mit logopädischer Begleitung. Erste Worte habe er bereits wenige Wochen nach der Operation gesprochen. „Kaum jemand wird sich vorstellen können, was für ein befreiendes Gefühl das für mich war“, schrieb Doskozil.