Landeshauptmann Doskozil musste sich weiterem Eingriff am Kehlkopf unterziehen

Der Eingriff sei laut dem behandelnden Arzt "erfolgreich und komplikationslos verlaufen", Doskozil gehe es "wieder gut".

Burgenlands Landeshauptmann Hans Peter Doskozil wurde neuerlich am Kehlkopf operiert. Im Uni-Klinikum Leipzig wurde am Wochenende "eine frisch aufgetretene Enge beseitigt, die ihm Atembeschwerden verursacht hatte", teilte sein Büro am Montag mit.

Um eine "rasche Genesung unter stationären Bedingungen sicher zu stellen", werde der 55-Jährige "noch eine gewisse Zeit in der Klinik bleiben", heißt es.

Aufgrund des "chronischen Charakters seiner Erkrankung" würden Abstimmung mit dem Regierungsteam und dem Büro mittlerweile "ausgezeichnet funktionieren".

Es handelt sich um den mittlerweile 10. Eingriff seit 2018. Zuletzt musste Doskozil im heurigen April am Kehlkopf operiert werden.