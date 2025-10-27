Burgenland

Landeshauptmann Doskozil musste sich weiterem Eingriff am Kehlkopf unterziehen

Ein Portrait von Hans Peter Doskozil.
Nach Atembeschwerden begab sich Doskozil am Wochenende nach Leipzig, wo der Eingriff vorgenommen wurde. Er bleibt vorerst in Deutschland.
Von Thomas Orovits
27.10.25, 11:33
Burgenlands Landeshauptmann Hans Peter Doskozil wurde neuerlich am Kehlkopf operiert. Im Uni-Klinikum Leipzig wurde am Wochenende "eine frisch aufgetretene Enge beseitigt, die ihm Atembeschwerden verursacht hatte", teilte sein Büro am Montag mit.  

Der Eingriff sei laut dem behandelnden Arzt "erfolgreich und komplikationslos verlaufen", Doskozil gehe es "wieder gut".

Um eine "rasche Genesung unter stationären Bedingungen sicher zu stellen", werde der 55-Jährige "noch eine gewisse Zeit in der Klinik bleiben", heißt es.

Aufgrund des "chronischen Charakters seiner Erkrankung" würden Abstimmung mit dem Regierungsteam und dem Büro mittlerweile  "ausgezeichnet funktionieren".

Es handelt sich um den mittlerweile 10. Eingriff seit 2018. Zuletzt musste Doskozil im heurigen April am Kehlkopf operiert werden.

