Stimmprothese statt Kehlkopf: Jetzt hofft Doskozil auf Heilung

Landeshauptmann Hans Peter Doskozil ist im HNO-Universitätsklinikum Leipzig vor Ostern erneut operiert worden. Im Zuge des Eingriffs wurde sein Kehlkopf entfernt und durch eine Stimmprothese ersetzt. Die Maßnahme erfolgte auf Empfehlung seines behandelnden Arztes Professor Andreas Dietz. "Landeshauptmann Doskozil wird nach einer entsprechenden Regenerations- und Trainingsphase wieder gut und voraussichtlich sogar besser sprechen können als zuvor", so der deutsche Mediziner.

Grund für die Operation war eine neuerlich schneller fortschreitende Verknöcherung am Kehlkopf. Eine Behandlung nach bisherigem Muster hätte laut Angaben weitere Eingriffe in kurzen Abständen erforderlich gemacht. Daher entschied sich Doskozil in Abstimmung mit seiner Familie für diese nachhaltigere Lösung. "Funktion des Kehlkopfes nicht mehr aufrechtzuerhalten" „Der chronische Charakter der Erkrankung und die mittlerweile zehn Eingriffe haben als Gesamtbild dazu geführt, dass die Funktion des Kehlkopfes nicht mehr aufrechtzuerhalten war“, erklärte Dietz. Im Zuge der Operation seien Atmung und Schluckfunktion vollständig rekonstruiert und eine Stimmprothese eingesetzt worden.

Der Eingriff verlief laut behandelndem Arzt erfolgreich und ohne Komplikationen. Dietz geht von einer vollständigen Genesung und einer deutlich höheren Belastbarkeit aus. Nach einer Regenerations- und Trainingsphase werde Doskozil wieder gut und voraussichtlich sogar besser sprechen können als zuvor. Der Landeshauptmann wird voraussichtlich noch rund zehn Tage in der Klinik bleiben, eine intensivmedizinische Betreuung war nicht erforderlich. Danach ist eine mehrwöchige Regenerationsphase vorgesehen. Während dieser Zeit wird er in seinen öffentlichen Ressortfunktionen von Landesrat Leo Schneemann vertreten, bleibt jedoch in Abstimmung mit seinem Regierungsteam und erledigt Regierungsakte auf elektronischem Weg.