Landeshauptmann Doskozil nach zehnter OP wieder am Weg ins Burgenland
"Keine Kleinigkeit, aber mittlerweile Routine": Landeshauptmann plant, die Budgetrede Ende November zu halten.
Zusammenfassung
- Landeshauptmann Hans Peter Doskozil befindet sich nach seiner zehnten Kehlkopfoperation auf dem Heimweg ins Burgenland.
- Er bezeichnete den Eingriff als "keine Kleinigkeit, aber mittlerweile Routine" und will sich zur Infektionsvorbeugung noch etwas erholen.
- Doskozil plant, die auf den 28. November verschobene Budgetrede diesmal selbst zu halten.
Der burgenländische Landeshauptmann Hans Peter Doskozil (SPÖ) befindet sich nach der neuerlichen Kehlkopfoperation am Klinikum in Leipzig auf dem Heimweg.
In einem Facebook-Posting am Freitag sprach er davon, dass dies "natürlich keine Kleinigkeit, aber mittlerweile Routine" sei.
"Solche Eingriffe gehören für mich leider dazu - und auch wenn sie nicht angenehm sind, gilt wie immer: Herausforderungen sind da, um gemeistert zu werden", so der Landeshauptmann nach dem inzwischen zehnten Eingriff.
Er müsse sich jetzt noch "ein bisschen erholen, um einer Infektion vorzubeugen".
Die Budgetrede, die, wie am Donnerstag berichtet, auf eine Sondersitzung am 28. November verschoben wurde, möchte er diesmal selbst halten, betonte er weiters.
