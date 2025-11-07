Der burgenländische Landeshauptmann Hans Peter Doskozil (SPÖ) befindet sich nach der neuerlichen Kehlkopfoperation am Klinikum in Leipzig auf dem Heimweg. In einem Facebook-Posting am Freitag sprach er davon, dass dies "natürlich keine Kleinigkeit, aber mittlerweile Routine" sei.

"Solche Eingriffe gehören für mich leider dazu - und auch wenn sie nicht angenehm sind, gilt wie immer: Herausforderungen sind da, um gemeistert zu werden", so der Landeshauptmann nach dem inzwischen zehnten Eingriff.