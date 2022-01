Diese Bürgermeister sind am längsten im Amt

Seiner Gemeinde Neustift an der Lafnitz (Bezirk Oberwart) ist Johann Kremnitzer in besonderer Weise verbunden. Der 65-Jährige ist in der heute rund 800-Seelen-Ortschaft nicht nur groß geworden. Seit mehr als 31 Jahren leitet der SPÖ-Politiker auch deren Geschicke. Im Vorjahr erhielt Kremnitzer für seine Verdienste das Silberne Ehrenzeichen des Landes.

Insgesamt sieben Mal hatte er sich der Bürgermeisterwahl gestellt, das erste Mal im April 1990. Seither ist die Gemeinde nicht nur um rund 300 Einwohner gewachsen. Auch die Volksschule und der Kindergarten wurden neu gebaut, 2013 wurde sogar eine Kirche errichtet, schildert der zweifache Vater.