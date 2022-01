Pläne zur Erweiterung des Landhauses in Eisenstadt

Grünen-Landtagsmandatar Wolfgang Spitzmüller wollte schon vor Weihnachten Genaueres wissen und stellte LH Hans Peter Doskozil (SPÖ) 33 Fragen zu den Hintergründen des Projekts. Doskozil sei nicht zuständig, hieß es in der vor wenigen Tagen eingelangten Antwort, sondern die zur Landesholding gehörende LIB.

Bei der LIB heißt es am Freitag auf KURIER-Anfrage, Entscheidungen gebe es noch keine. Man sammle derzeit Informationen, beim Wettbewerb handle es sich bloß um „Denkanstöße“. Mehr ist auch bei Holodeck architects nicht zu erfahren.

So weit bekannt, sollen die Autos der Landhaus-Bediensteten unter der Erde verschwinden, auf der Tiefgarage ist vor allem ein neuer, größerer Landtagssitzungssaal geplant. Zwar wurde der Sitzungssaal Anfang der 1990-er Jahre nach Plänen von Herwig Graf saniert und erweitert, aber Mandatare klagen über technische Unzulänglichkeiten. Und zuletzt wurde der Saal auch zu klein: Beim Untersuchungsausschuss zur Commerzialbank musste der Landtag ins Eisenstädter Kulturzentrum ausweichen und in der Corona-Hochphase tagte der Landtag wegen Platzmangels nur in halber Besetzung.

Das Bundesdenkmalamt wurde schon beigezogen, weil das Landhaus aus den späten 1920-er Jahren nach Plänen von Rudolf Perthen unter Denkmalschutz steht. In der Frage einer möglichen Anbindung des Neubaus an den Perthen-Bau kann sich Landeskonservator Peter Adam nur einen unterirdischen Verbindungsweg vorstellen. Am liebsten wäre dem Denkmalschützer freilich, wenn der Platz vor dem Landhaus überhaupt frei – von Autos und Verbauung – bliebe. Denn Schloss Esterhazy, Martinkaserne und das Landhaus Alt seien die Monumentalbauten der Landeshauptstadt. Für deren Wirkung sind freie Sichtachsen das Um und Auf.