Wo Veranstaltungen bald wieder durchstarten

Dennoch, es herrscht Aufbruchstimmung, auch bei Organisatoren anderer Veranstaltungen. Der Wien Marathon findet wie gewohnt im Frühjahr statt, am 24. April nämlich.

Die „24 Stunden Burgenland Extrem“ Wintertour, deren Start heute, Freitag, geplant war, musste zwar abgesagt werden. Die Extrem-Wanderung, die 120 Kilometer rund um den Neusiedler See führt, ist nun aber als Sommer-Edition für 24. Juni vorgesehen.

Extrem sportliche Leistungen sind auch beim Austria Race Across Burgenland (ARAB) am 27. und 28. August gefragt. An beiden Tagen führt die Teilnehmer die 218 Kilometer lange Strecke von Kalch bis Kittsee quer durch das Burgenland. Am 28. August gilt es dann, zwischen Kalch und Jennersdorf den Double Ultramarathon mit 84,4 Kilometer beziehungsweise den Südburgenland Marathon mit 42,2 Kilometer Distanz zu bewältigen.