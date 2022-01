Beschlüsse ohne SPÖ-Mehrheit: Burgenland erwägt Verfassungsklage

Der Start ins Landtagsjahr verlief für die mit absoluter Mehrheit regierende SPÖ durchaus spannend. Denn zu Beginn der Sitzung fehlten zunächst drei Mandatare, darunter auch Landtagspräsidentin Verena Dunst.

Letztere erschien dann nach einem doch noch negativen Testergebnis am Nachmittag, sie war von Dienstag auf Mittwoch positiv getestet worden. Woraufhin ÖVP-Klubobmann Markus Ulram die Frage in den Raum stellte, warum Bürger „20 Stunden und mehr“ auf ein Testergebnis warten müssen, das aber offensichtlich bei der roten Landtagspräsidentin anders sei und wer da nachgeholfen habe. Schließlich sei es so, dass nach einem positiven PCR-Test das Freitesten erst nach fünf Tagen möglich sei.