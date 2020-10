Die neuen Pläne der Marktfahrer

"Urlaubsflair" am Jahrmarkt

Der „gute Mix“ aus den verschiedenen Angeboten sowie die feilgebotenen Nischenprodukte würden den Markt für die Bewohner noch immer attraktiv machen, sagt Eckhardt.

Bei den Märkten, die Corona-bedingt nicht abgesagt wurden, sei das Geschäft besser geworden, erklärt die neue Gremialobfrau. Sie selber ist mit ihrer breiten Palette an Bürstenerzeugnissen stets vor Ort.

Für 2021 hat die Innungsmeisterin auch schon Pläne geschmiedet: So sollen in Gemeinden am Neusiedler See Märkte auch abends abgehalten werden. So wolle man Urlaubsflair verströmen und die Touristen anlocken. Auch was den Verkauf von regionalen Lebensmitteln betrifft, sieht sie den Markt in Zukunft als Chance.