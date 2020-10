Wo es im Burgenland heuer Adventmärkte geben könnte

„Die Veranstaltungen in der Adventzeit werden zu 90 Prozent abgesagt. Einige Veranstalter überlegen noch, arbeiten an Konzepten oder wollen die Situation in einigen Tagen neu bewerten“, heißt es aus dem Büro von Tourismuschef Didi Tunkel. Eine Zusage gibt es derzeit nur aus Donnerskirchen, wo der Weihnachtsschlösslmarkt aber auch nur „aus heutiger Sicht“ stattfinden wird.

Kaum Adventmärkte rund um den See

Dennoch schaut es vor allem rund um den Neusiedler See, wo es aktuell ja die meisten Neuinfizierten im Land gibt, düster aus. Im Zuge der Absage der Ruster Adventmeile haben sich auch viele andere Veranstalter dazu entschieden.

Oder aber sie planen kleinere Veranstaltungen in einem anderen Rahmen. „Martiniloben gans anders“, heißt etwa schon der Arbeitstitel in Purbach, in Anspielung auf das traditionelle Ganslessen.

In der Bezirkshauptstadt Neusiedl am See selbst wird vermutlich keine größere Veranstaltung stattfinden. „Bei uns machen das die Vereine und angesichts der Vorgaben wäre eine Durchführung nur schwer möglich“, sagt Bürgermeisterin Elisabeth Böhm. Vor allem die Unsicherheit über die weitere Entwicklung der Pandemie mache die Planung extrem schwierig.