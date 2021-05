„Die Kindesabnahme war unsere Rettung“

Das Jugendamt schaltete sich schließlich ein. „Uns wurden die Kinder abgenommen. Die Kindesabnahme hört sich jetzt hart an, aber das war unsere Rettung“, schildert E. Die Kinder wurden auf Krisenplätzen untergebracht. Jetzt ist die Familie wieder vereint – in der Eltern-Kind-Betreuung (Ekibe) im SOS Kinderdorf in Pinkafeld.