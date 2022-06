Die Gewinner des burgenländischen Werbepreises Adebar

Die Werbeagentur Kotschever & Weiss aus Purbach war mit drei Preisen in den Kategorien Grafik Design, Dialog Marketing und Kampagne am erfolgreichsten. Auch ideas4you von Thomas Klepits aus dem Südburgenland durfte sich über zwei Auszeichnungen in den Kategorien Audio und Out of home freuen.

Weitere Preisträger sind die Agenturen werbereich (POS/Messearchitektur), seier.com (Print), Rabold & Co. (Public Relations), büro52 (Event), Brandgang (Digital) und clicksgefühle (Verpackungsdesign).

„Die Jury hatte es nicht leicht, aus den vielen tollen Einreichungen die Besten der Besten zu finden. Schön zu sehen, wie Burgenlands kreative Szene wächst und sich entwickelt und nach der Zwangspause wie ein ,Storch aus der Asche’ steigt“, freute sich Ronald Fenk, Obmann der Fachgruppe Werbung und Marktkommunikation.