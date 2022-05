Die Freistadt zeigt, wie für Sicherheit gesorgt wird

Die Kriminalitätsstatistik des Innenministeriums weist das Burgenland Jahr für Jahr als sicherstes Bundesland mit den wenigsten Anzeigen aus. Und angesichts der Dichte an Uniformierten ist Eisenstadt wohl sicherer als sicher, befinden sich in der Landeshauptstadt doch neben der Landespolizeidirektion auch das Stadtpolizeikommando und drei Polizeiinspektionen.

Am kommenden Freitag, den 13., präsentiert die Stadt alle Sicherheitsorgane auf einem Fleck. Unter dem Motto „Sicheres Eisenstadt“ gibt es am Schlossplatz Vorführungen der verschiedenen Einsatzorganisationen, auch solcher, die in der Stadt keinen Standort haben.