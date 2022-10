Die Erfolge der Frauen in der Kommunalpolitik

Auf Seiten der SPÖ gibt es neben Radatz-Grauszers acht weitere Frauen im Bürgermeisteramt, der Anteil liegt derzeit bei knapp 10,5 Prozent. In drei Wochen könnten zwei dazukommen: In Mörbisch ist Bettina Zentgraf in der Stichwahl, in Apetlon Silvia Pitzl.

Chancen für ÖVP-Kandidatinnen

Auch die ÖVP hat den prozentuellen Frauenanteil in den Bürgermeisterbüros erhöhen können – auf niedrigem Niveau. Nach den Stichwahlen 2017 waren 4,8 Prozent der ÖVP-Amtsinhaberinnen weiblich, jetzt sind es schon fix 7,4 Prozent. Fünf von derzeit 68 gewählten ÖVP-Bürgermeisterinnen und Bürgermeistern sind Frauen.

Das liegt auch an Monika Pock, die zur neuen Ortschefin von Neuhaus am Klausenbach gewählt wurde. Es könnten aber noch mehr Volkspartei-Kandidatinnen in Bürgermeisterbüros einziehen: Angelika Mileder (Frankenau-Unterpullendorf) und Maria Zoffmann (Großhöflein) dürfen auf einen Wahlsieg im zweiten Anlauf hoffen.