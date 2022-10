Deutschkreutz: Neben SPÖ überlegt auch LBL eine Wahlanfechtung

"Will keine Revanche"

Kölly fordert nun von der Landeswahlbehörde, „die Unterlagen zu überprüfen und die Einspruchsfrist zu verlängern.“ Diese endet am Montag um Mitternacht.

Kölly selbst ist nicht mehr in die Stichwahl gekommen. "Um eine Revanche geht es mir nicht. Aber demokratiepolitisch ist das, was da am Sonntag geschehen ist, nicht in Ordnung", sagt der LBL-Spitzenkandidat.

Wie berichtet hatte die Gemeindewahlbehörde den Wahlschluss in den Sprengeln 1-3 auf 15 Uhr festgelegt, in der Information an die Haushalte wurde 16 Uhr als Schluss angeführt. Verantwortlich soll die IT-Firma sein.