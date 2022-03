Der rätselhafte Tod des 19-jährigen Toni

Ermittlungen habe es in alle Richtungen gegeben, sagt ein Beamter des Landeskriminalamtes, der mit dem Fall beschäftigt war. Der Gerichtsmediziner sei zunächst von einem Gewaltverbrechen ausgegangen, aber auch ein Verkehrsunfall mit Todesfolge schien denkbar. „Wir haben damals, als das bei uns noch nicht so üblich war, eine Fotogrammetrie (Bildmessung, Anm.) in der Schweiz in Auftrag gegeben“, so der Beamte. Auch ein Haar, das an einem verdächtigen Fahrzeug gefunden worden war, wurde zu einem Gutachter geschickt. DNA habe man aber keine nachweisen können. „Ich bin ziemlich sicher, dass es ein Verkehrsunfall war. Dennoch kann ein Gewaltverbrechen nicht ganz ausgeschlossen werden“, sagt der Kriminalist. Motiv habe man keines gesehen. Toni sei überall sehr beliebt gewesen.