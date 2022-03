„Der Krisenmodus hält seit damals an. Die Nachwehen der Pandemie sind im Moment überschattet von Kriegsängsten“, sagt Zeliska. Das Kinderdorf gibt nun auch zwei Pflegefamilien mit 13 Kindern aus der Ukraine ein Zuhause. In den vergangenen Monaten kamen auch immer wieder unbegleitete minderjährige Flüchtlinge, die zu jeder Tages- und Nachtzeit betreut und untergebracht wurden. Die Pandemie sorgte auch in vielen Familien für Krisen, die Anfragen für Betreuung und Hilfe beim Kinderdorf schnellten in die Höhe.

Auch den Mitarbeitern werde viel abverlangt. Es komme ständig zu Personal-Ausfällen wegen Corona-Erkrankungen und Quarantäne. „Es braucht viel Flexibilität in diesen Zeiten“, weiß Zeliska. Trotz dieser zusätzlichen Herausforderungen will Zeliska am Tag der sozialen Arbeit am 15. März seine Mitarbeiter vor den Vorhang holen: „Sie leisten wirklich Großartiges. Durch ihre einfühlsame und verlässliche Arbeit konnten schon viele unserer Kinder, Jugendlichen und Familien schmerzhafte und schwierige Zeiten in ihrem Leben überwinden. Und das ist das Wichtigste. Darum geht es in der sozialen Arbeit.“