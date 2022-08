Der Kanzler motiviert die burgenländische Basis

Knapp 500 Personen kamen am Montagabend in den Fürstenstadl in Rohrbach. Als Ehrengast beim ÖVP-Wahlkampfauftakt konnten ÖVP-Landesparteiobmann Christian Sagartz und Gemeindebund-Präsident Leo Radakovits Bundeskanzler Karl Nehammer begrüßen.

Der hat zwar angesichts der Querelen rund um die Wien Energie und anderer Krisen genug zu tun, die Unterstützung der ÖVP vor dem kommunalen Urnengang am 2. Oktober sei ihm dennoch „enorm wichtig“. Während die SPÖ als Einzige in allen 171 Gemeinden des Landes antreten wird, fehlen der ÖVP nur einzelne Orte, insgesamt fünf an der Zahl. „Wir stehen in 166 Gemeinden zur Wahl“, sagt ÖVP-Landesgeschäftsführer Patrik Fazekas.