Das Ragweed-Gesetz im Burgenland trägt erste Früchte

1.067 Meldungen

Über den Ragweed-Finder können Funde mit Ort und Bild gemeldet werden, die MedUni Wien verifiziert die Eingaben. Bisher wurde heuer 1.067 Meldungen gemacht. Diese gehen an die landeseigene Ragweed-Koordinierungsstelle. Diese hat 542 Aufforderungsschreiben an Grundeigentümer oder Verfügungsberechtigte versandt. Darin werden sie aufgefordert, das Unkraut zu entfernen, oder ein Konzept zur Bekämpfung einzureichen. „Viele Landwirte und Grundbesitzer sind selbst sehr daran interessiert, ein Ragweed-Aufkommen auf ihren Grundstücken zu verhindern und bestehende Ragweed-Aufkommen nachhaltig zu bekämpfen“, sagt LH-Stellvertreterin Astrid Eisenkopf. Die Pflanze sollte möglichst vor der Samenbildung ausgerissen oder abgemäht werden. Sie muss so entsorgt werden, dass eine weitere Ausbreitung durch die Samen verhindert wird.

Laut Gesundheitsministerium leiden rund 115.000 Österreicher an einer Ragweed-Allergie. Zu den häufigsten Beschwerden zählen Augenbrennen, tränende, juckende Augen, Niesen und Atembeschwerden. Deshalb sollten beim Entfernen Mund-Nasen-Schutz und Handschuhe getragen werden.

261 vom Land kontaktierte Grundbesitzer haben bereits ihre Felder, Gärten und Wiesen vom Ragweed befreit, oder ein Konzept über die mehrjährige Bekämpfung vorgelegt, das genehmigt werden konnte. In den restlichen Fällen laufen die Fristen für die Rückmeldung noch. Bei 86 Meldungen haben die Grundstückeigentümer die Frist verstreichen lassen, ohne sich zu melden. Sie bekommen einen Bescheid von der Behörde ausgestellt, um das Unkraut zu entfernen; auch die örtlichen Ragweed-Beauftragten begutachten das Vorkommen. Passiert auch dann nichts, kann die Behörde jemanden beauftragen, das Ragweed zu entfernen, und der Grundeigentümer muss die Kosten übernehmen. „Dazu ist es bis jetzt aber noch nicht gekommen“, heißt es vom Land.