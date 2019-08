Ragweed-Gesetz: "Finanzieller Ruin für Bauern"

Invasive Art

Das Ragweed hat seinen Ursprung in Nordamerika. Vor rund 150 Jahren wurde die Pflanze erstmals in Europa registriert. Das Unkraut ist bereits im ganzen Burgenland zu finden. Egal ob Felder, Wegränder oder Schotterstraßen, die anpassungsfähige Pflanze gedeiht bei genügend Licht und Wärme überall. In der Landwirtschaft sorgt die Ambrosia für Ertragseinbußen von rund 60 Prozent bei Mais, 70 Prozent bei Ölkürbis oder 30 Prozent bei Soja.